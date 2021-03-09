الشرطة التركية تعتقل 35 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة جولن

اعتقلت الشرطة التركية 35 شخصًا، من بينهم جنود وشرطة ومسؤولون حكوميون، في عملية قامت بها ضد منظمة فتح الله جولن، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، في 13 محافظة مركزها محافظة شانلي أورفا التركية.وبحسب الخبر الوارد في جريدة «تي أر تي خبر»، فقد قامت الشرطة التركية، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في شانلي أورفا، وفي نطاق العمل الذي تقوم به فرق مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لمديرية الأمن الإقليمي، بعمليات متزامنة ضد العديد من العناوين في شانلي أورفا، وإسطنبول، وغازي عنتاب، وأديامان، وغوموشان، وتشاناك قلعة، وآيدن، وشرناق، وماردين، ومالاتيا، وسيواس، وإسكي شهير، وأنقرة.وأسفرت العمليات عن اعتقال 35 شخصًا من بينهم 8 جنود في الخدمة الفعلية، و6 جنود خرجوا من الخدمة، و6 مدرسين في الخدمة، ومحاضرين، وأطباء وشرطيين وأشخاص يعملون في القطاع الخاص كانوا يريدون العمل لصالح التنظيم داخل القوات المسلحة التركية والدرك.تم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة بعد الفحص الطبي.