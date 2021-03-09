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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آسر ياسين: مصر ورجالها غاليين وروحهم عزيزة علينا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 ص
آسر ياسين
آسر ياسين
محمد قدري
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شارك النجم آسر ياسين في تقديم فيلم "حلم الشهيد" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 33 التي تقام حاليا بقاعة المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطل النجم آسر ياسين للحديث على الشهيد، مشيرا إلى أنه تربى على الوطنية بسبب جده الراحل اللواء فؤاد ياسين، قائلا: "مصر ورجالها غاليين علينا للغاية وروحهم عزيزة علينا بشدة وعلينا أن نحفظ لهم ما قدموه لبلادنا".

وبمجرد تقديم الفيلم، بدأ صوت الفنان القدير أحمد فؤاد سليم معلقا على فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الوطن" تحدث فيه عن الشهيد وبعض العبارات للشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض مع بعض الجمل الصوتية التي قالها قبل استشهاده.

وقال سليم في الفيلم، "إن العسكرية المصرية قدمت خيرة البلاد الذين ضحوا من أجل رفعة مصر ورايتها خفاقة عالية".

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