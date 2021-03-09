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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات أكتوبر الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 ص
المهندس كمال بهجات
المهندس كمال بهجات
محمد إبراهيم
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب أيام من تولي الأخير رئاسة جهاز المدينة.

ورافقهما خلال الجولة، مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لاستكمال مسيرة العمل بالمشروعات المختلفة، وإزالة أي عقبات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بقطاعات منطقة الـ٨٠٠ فدان الأربعة، واستمعوا لبعض شكاوى ومقترحات الساكنين، كما تفقدوا منطقة ابني بيتك ٦ ومشروع سكن مصر شمال الواحة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، موقع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، حيث أشاد المهندس كمال بهجات بحجم الجهود المبذولة لسرعة إنهاء وتشغيل مشروعي المحطة والخزان، حيث سيخدم الخزان مناطق الإسكان الاجتماعى بالـ٨٠٠ فدان وسكن مصر ودجلة بالمز والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

كما أكد مسئولو الإسكان على تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من باقي وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي لتسليمها لمستحقيها طبقا للخطة المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه عقد المهندس محمد عبدالمقصود اجتماعًا موسعًا، مع مسئولي الجهاز من النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وآلية المتابعة للوصول إلى أفضل أداء ممكن.

كما أثنى المهندس محمد عبدالمقصود، على الجهد المبذول بالمشروعات خلال فترة تولي المهندس عادل النجار، رئاسة جهاز المدينة، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة بعد توليه رئاسة جهاز مدينة ٦ أكتوبر. ​

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