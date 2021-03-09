اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة لصندوق الإسكان الاجتماعي

- الجزار: نهدف لتحقيق بيئة صحية خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين".



- مي عبدالحميد: يجري اختيار المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقًا لمعايير العمارة الخضراء.

- العمل على إصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات "سكن كل المصريين" الأخضر 2021.

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق.وقال وزير الإسكان تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذي تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصري، والاشتراطات التي نص عليها قانون البيئة بما يتوافق بيئيًا، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل.من جهتها أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجري اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقًا لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفني، والإشراف على التنفيذ.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مسؤوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصى راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعى المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المباني الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المباني ضمن أعمال الاستلام الابتدائي.وأضافت مي عبدالحميد، أن مسؤوليات فريق وحدة البيئة تتضمن ضمان تطبيق الكود المصري لتصميم المساحات الخارجية للمباني لاستخدام المعاقين، والكود المصري لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفي الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعى لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.​