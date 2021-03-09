تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و198 شاحنة.وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، فإن الحاويات الواردة بلغت 981 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2432 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 130 ألفا و858 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134 ألفا و847 طنا.وأوضح أن حركة صادرات البضائع العامة بلغت 19 ألفا و778 طنا، شملت 2345 طن رمل، و13 ألفا و185 طن فوسفات، و1.8 ألف طن يوريا، و493 طن كحول، و140 طن خشب زان، و1.6ألف طن صويا، و160 طن بطاطس، و55 طن بصل، فيما بلغت الواردات 57 ألفا و190 طن بضائع عامة، تضمنت 2476 طن ذرة، و4028 طن خشب، و18 ألفا و435 طن قمح، 2.6ألف طن خردة، و7 آلاف و116 طن حديد، و923 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي زنة 250 طنا.وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 742 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والسعودية، وسنغافورة، وهولندا، وروسيا، ومالطا، والصين، والهند، وإنجلترا، وكرواتيا، وهونج كونج، وسلوفينيا وألمانيا.