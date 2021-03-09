في يومها العالمي.. «مصر للتأمين» تصدر أول وثيقة تأمين بخصم يوم المرأة

أصدرت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، أكبرمجموعة مالية غير مصرفية في مصر، أول وثيقة تأمين بتطبيق خصم يوم المرأة، بنسبة 10% باسم "يارا برقاوي"، والتي وجهت رسالة شكر وتقدير للشركة وأثنت على هذه المبادرة الطيبة وأعربت عن سعادتها بتكريمها المرأة المصرية في كل مكان، مؤكدة على الدور العظيم الذي تقوم به المرأة لتطوير المجتمع ونشأة جيل جديد يتحمل المسؤلية وأنها رمز العطاء والتضحية.وتبدأ شركة مصر للتأمين في ظل احتفالها بالمرأة، بدأت من 8 مارس الجاري -يوم المرأة العالمي- وحتى 21 مارس -عيد الأم- مرورا بيوم المرأة المصرية ا16 مارس، في تطبيق خصم يوم المرأة بنسبة 10%، بالإضافة إلى وثيقة تأمين حوادث شخصية بمبلغ 100 ألف جنيه في حال طلب التأمين أو التجديد خلال الفترة من 8 حتى 21 مارس، وسداد قسط وثيقة التأمين قبل نهاية شهر مارس على وثائق تأمين السيارات التكميلي الخاصة بالمرأة، كذلك وثائق التأمين المتوسط والمتناهي الصغر الخاصة بهن حتى مبلغ تأمين 5 ملايين جنيه).