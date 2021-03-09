رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

في يومها العالمي.. «مصر للتأمين» تصدر أول وثيقة تأمين بخصم يوم المرأة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:15 ص
مصر للتأمين
مصر للتأمين
أسامة الشندويلي
طباعة
أصدرت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، أكبرمجموعة مالية غير مصرفية في مصر، أول وثيقة تأمين بتطبيق خصم يوم المرأة، بنسبة 10% باسم "يارا برقاوي"، والتي وجهت رسالة شكر وتقدير للشركة وأثنت على هذه المبادرة الطيبة وأعربت عن سعادتها بتكريمها المرأة المصرية في كل مكان، مؤكدة على الدور العظيم الذي تقوم به المرأة لتطوير المجتمع ونشأة جيل جديد يتحمل المسؤلية وأنها رمز العطاء والتضحية.

وتبدأ شركة مصر للتأمين في ظل احتفالها بالمرأة، بدأت من 8 مارس الجاري -يوم المرأة العالمي- وحتى 21 مارس -عيد الأم- مرورا بيوم المرأة المصرية ا16 مارس، في تطبيق خصم يوم المرأة بنسبة 10%، بالإضافة إلى وثيقة تأمين حوادث شخصية بمبلغ 100 ألف جنيه في حال طلب التأمين أو التجديد خلال الفترة من 8 حتى 21 مارس، وسداد قسط وثيقة التأمين قبل نهاية شهر مارس على وثائق تأمين السيارات التكميلي الخاصة بالمرأة، كذلك وثائق التأمين المتوسط والمتناهي الصغر الخاصة بهن حتى مبلغ تأمين 5 ملايين جنيه).

موضوعات متعلقة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة