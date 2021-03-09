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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:13 ص
مشروع دعم فني
مشروع دعم فني
أسيوط_محمد أبوشادي:
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فريق المكتب الاستشارى CDM Smith لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID؛ بهدف تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، لمد خدمة الصرف الصحى بقرى (دير درنكة – درنكة الجديدة)، وتحقيق استفادة لـ 11 آلاف مواطن بالاضافة إلى 400 ألف زائر لدير السيدة العذراء (مسار العائلة المقدسة) من خدمة الصرف الصحى بالمشروع.

والتقى المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسيد مستر طارق نافيد مدير مكتب الاستشاري CDM Smith، وبصحبته الدكتور محمد صديق نائب مدير المكتب الاستشاري، والدكتور محمد قنصوة مدير تأكيد الجودة بالمشروع، ونخبة من المسئولين بالشركة.

وأوضح صلاح الدين، أن المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر بالأضافة إلى عدد (2) محطة رفع فرعية وعدد (1)محطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التى تبلغ طاقتها الاستيعابية 26ألف م3 يوم.

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