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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: مصر واليونان نجحتا في الوصول لحل وسط في شرق المتوسط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:13 ص
شرق البحر الأبيض
شرق البحر الأبيض المتوسط
أمينة ذكى
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أشادت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية بالعلاقات المصرية اليونانية، معتبرة أن كلا البلدين نجحا في الوصول لحل وسط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت الصحيفة: لقد توصلت اليونان ومصر إلى حل وسط أمس الاثنين في خلاف بينهما بشأن التنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، فيما سمح الخلاف لأنقرة بشن هجوم دبلوماسي في محاولة لإظهار أن تركيا ومصر على وشك التوصل إلى اتفاق خاص بهما بشأن مناطق الاستكشاف البحري.

لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحدث قبل أيام مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد فترة وجيزة، أُعلن أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس سيتوجه إلى القاهرة أمس الاثنين للقاء نظيره المصري سامح شكري.

وبعد الاجتماع، قال دندياس إن القضية الخلافية المتعلقة بإحدى مناطق الاستكشاف المصرية الثلاث، والتي تتبع حدود اتفاقية سابقة بين البلدين وتمتد شرقًا إلى منطقة تطالب بها تركيا، كانت مجرد "قضية تقنية" وكانت كذلك وتم الحل وبحسب ما ورد تم تعديل إحداثيات الكتلة المتنازع عليها بعد مشاورات بين السلطات المصرية واليونانية.

يأتي هذا فيما استقبل سامح شكري وزير الخارجية، أمس الاثنين نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيرين أكدا متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على الأصعدة كافة.

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