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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2280 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة وفاة في رومانيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في رومانيا 2280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 830 ألفا و563 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 20 ألفا و963 حالة، وذلك عقب تسجيل 63 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنه تم إعطاء مليونين و781 ألفا و602 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن في مختلف أرجاء رومانيا.

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