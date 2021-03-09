عضوة بـ«المصرية اللبنانية» تثمن دور الحكومة في تمكين المرأة اقتصاديا

أشادت الدكتورة زينب الغزاليk عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة الفرصة لها بعمل مشروعات خاصة بها، ودخولها في الحياة السياسية والاجتماعية.وأكدت الغزالي لـ"الدستور"، أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يسمى عام بـ"عام المرأة" مثل ماحدث في 2017، لافتة إلى أن المرأة المصرية حريصة على الحفاظ على دورها المكلفة به من الرئيس.وثمنت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عدد الحقائب الوزارية ومقاعد مجلس النواب التي شغلتها المرأة مؤخرًا، لافتة إلى أن مصر أعلنت للعالم أجمع أهمية دور المرأة وتميزها في المناصب الحكومية مثل الرجال.