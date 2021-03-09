رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس المقاولون العرب ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:10 ص
المهندس سيد فاروق
المهندس سيد فاروق
محمد إبراهيم
طباعة
أعرب المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن امتنانه نظرًا لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط لعام 2021بمجلة فوربس، مشيرا فى الوقت ذاته بأن هذا التكريم يعد تتويجًا للإنجازات التى حققتها شركة المقاولون العرب بجهود أبنائها المخلصين على مدار تاريخها من خلال أجيال متعاقبة.

وأشار إلى أن وجود 16 شخصية مصرية ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط،يعد دليلا على المستوى الذى وصلت إليه المؤسسات والشركات المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز وجهود ودعم الحكومة فيما يتعلق بالتنمية والتطوير المستمر.

وأكد رئيس شركة المقاولون العرب على أن حجم المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لم يحدث من قبل، مشيرا إلى مشاركة الشركة فى معظم المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والعديد من الأعمال منها على سبيل المثال مشروع المتحف العالمى لقناة السويس، مشروع محور ترعة الزمر، مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى مشروع مترو الأنفاق بمراحله المختلفة، ومشروعات منظومة النقل الذكى، ومنها القطار المكهرب والقطار السريع والمونوريل، وذلك بالإضافة إلى المشروعات فى العديد من الدول العربية والأفريقية.

واختتم المهندس سيد فاروق حديثه بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة المقاولون العرب الذين يدركون حجم المسئولية التى تقع على عاتقهم من أجل المشاركة فى بناء مصر الجديدة بكل عزيمة وجهد والتغلب على كافة التحديات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة