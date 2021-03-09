رئيس المقاولون العرب ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط

أعرب المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن امتنانه نظرًا لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط لعام 2021بمجلة فوربس، مشيرا فى الوقت ذاته بأن هذا التكريم يعد تتويجًا للإنجازات التى حققتها شركة المقاولون العرب بجهود أبنائها المخلصين على مدار تاريخها من خلال أجيال متعاقبة.وأشار إلى أن وجود 16 شخصية مصرية ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين فى الشرق الأوسط،يعد دليلا على المستوى الذى وصلت إليه المؤسسات والشركات المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز وجهود ودعم الحكومة فيما يتعلق بالتنمية والتطوير المستمر.وأكد رئيس شركة المقاولون العرب على أن حجم المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لم يحدث من قبل، مشيرا إلى مشاركة الشركة فى معظم المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة والعديد من الأعمال منها على سبيل المثال مشروع المتحف العالمى لقناة السويس، مشروع محور ترعة الزمر، مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى مشروع مترو الأنفاق بمراحله المختلفة، ومشروعات منظومة النقل الذكى، ومنها القطار المكهرب والقطار السريع والمونوريل، وذلك بالإضافة إلى المشروعات فى العديد من الدول العربية والأفريقية.واختتم المهندس سيد فاروق حديثه بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين بشركة المقاولون العرب الذين يدركون حجم المسئولية التى تقع على عاتقهم من أجل المشاركة فى بناء مصر الجديدة بكل عزيمة وجهد والتغلب على كافة التحديات.