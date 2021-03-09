أبرزها الرمان.. 8 مشروبات تعالج التهاب الحلق

1- عصير الرمان



2- شاي الميرمية



3- الزنجبيل



4- الشاي الأخضر



5- العرق سوس



6- السوائل الدافئة



7- القرفة



8- شاي البابونج



في ظل التقلبات الجوية، يتعرض كثيرون لنزلات البرد تتسبب في التهاب الحلق والشعور بألم وصعوبة في البلع.وبحسب موقع " webteb" يرصد مجموعة من المشروبات لعلاج التهاب الحلق من أبرزها.يحتوي الرمان علي عدد من العناصر الغذائية، يمنع العدوى في الحلق ويقلل الالتهابات.تعتبر الميرمية من الأعشاب المفيدة في علاج التهاب الحلق، تساعد على تخفيف الإلتهاب.يعد الزنجبيل من أبرز مشروبات لعلاج الحلق، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على تقليل التورم والألم.يحتوي الشاي الاخضرعلي مضادات للالتهابات والمضادة للأكسدة، يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي.يمكن أن يساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.يساعد تناول السوائل الدافئة مثل شاي البابونج والشاي الخالي من الكافيين مع عصير الليمون والعسل أو الماء الدافىء مع الليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق.تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.قد يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الألم، ويعتبر مهدئ طبيعي لالام والتهاب الحلق.