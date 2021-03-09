رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها الرمان.. 8 مشروبات تعالج التهاب الحلق

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 م
الرمان
الرمان
هويدا سعيد
طباعة
في ظل التقلبات الجوية، يتعرض كثيرون لنزلات البرد تتسبب في التهاب الحلق والشعور بألم وصعوبة في البلع.

وبحسب موقع " webteb" يرصد مجموعة من المشروبات لعلاج التهاب الحلق من أبرزها.

1- عصير الرمان
يحتوي الرمان علي عدد من العناصر الغذائية، يمنع العدوى في الحلق ويقلل الالتهابات.

2- شاي الميرمية
تعتبر الميرمية من الأعشاب المفيدة في علاج التهاب الحلق، تساعد على تخفيف الإلتهاب.

3- الزنجبيل
يعد الزنجبيل من أبرز مشروبات لعلاج الحلق، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على تقليل التورم والألم.

4- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الاخضرعلي مضادات للالتهابات والمضادة للأكسدة، يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي.

5- العرق سوس
يمكن أن يساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.

6- السوائل الدافئة
يساعد تناول السوائل الدافئة مثل شاي البابونج والشاي الخالي من الكافيين مع عصير الليمون والعسل أو الماء الدافىء مع الليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق.

7- القرفة
تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.

8- شاي البابونج
قد يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الألم، ويعتبر مهدئ طبيعي لالام والتهاب الحلق.

موضوعات متعلقة

ماذا حدث للسيدة التي ظهرت في فيديو «متحرش المعادي»؟

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي

الجمعة.. «القومى للمسرح» يقيم دراسة نقدية تتناول عرض «لحظة حب»

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي في قاعة الباب