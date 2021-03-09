أبرزها الرمان.. 8 مشروبات تعالج التهاب الحلق
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 م
هويدا سعيدطباعة
في ظل التقلبات الجوية، يتعرض كثيرون لنزلات البرد تتسبب في التهاب الحلق والشعور بألم وصعوبة في البلع.
وبحسب موقع " webteb" يرصد مجموعة من المشروبات لعلاج التهاب الحلق من أبرزها.
1- عصير الرمان
يحتوي الرمان علي عدد من العناصر الغذائية، يمنع العدوى في الحلق ويقلل الالتهابات.
2- شاي الميرمية
تعتبر الميرمية من الأعشاب المفيدة في علاج التهاب الحلق، تساعد على تخفيف الإلتهاب.
3- الزنجبيل
يعد الزنجبيل من أبرز مشروبات لعلاج الحلق، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على تقليل التورم والألم.
4- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الاخضرعلي مضادات للالتهابات والمضادة للأكسدة، يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي.
5- العرق سوس
يمكن أن يساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.
6- السوائل الدافئة
يساعد تناول السوائل الدافئة مثل شاي البابونج والشاي الخالي من الكافيين مع عصير الليمون والعسل أو الماء الدافىء مع الليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق.
7- القرفة
تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
8- شاي البابونج
قد يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الألم، ويعتبر مهدئ طبيعي لالام والتهاب الحلق.
وبحسب موقع " webteb" يرصد مجموعة من المشروبات لعلاج التهاب الحلق من أبرزها.
1- عصير الرمان
يحتوي الرمان علي عدد من العناصر الغذائية، يمنع العدوى في الحلق ويقلل الالتهابات.
2- شاي الميرمية
تعتبر الميرمية من الأعشاب المفيدة في علاج التهاب الحلق، تساعد على تخفيف الإلتهاب.
3- الزنجبيل
يعد الزنجبيل من أبرز مشروبات لعلاج الحلق، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على تقليل التورم والألم.
4- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الاخضرعلي مضادات للالتهابات والمضادة للأكسدة، يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتسريع التعافي.
5- العرق سوس
يمكن أن يساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.
6- السوائل الدافئة
يساعد تناول السوائل الدافئة مثل شاي البابونج والشاي الخالي من الكافيين مع عصير الليمون والعسل أو الماء الدافىء مع الليمون والعسل على تهدئة التهاب الحلق.
7- القرفة
تحتوي القرفة على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
8- شاي البابونج
قد يساعد على مكافحة العدوى وتقليل الألم، ويعتبر مهدئ طبيعي لالام والتهاب الحلق.