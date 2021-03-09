«الزراعة» تسجل 43 مبيدًا جديدًا منها 9 مواد خام

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، في جلستها رقم 3 2021 على تسجيل 43 مبيدًا جديدًا، منها 9 مواد خام للمبيدات.وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن تسجيل المبيدات يتم وفقا للقواعد المعتمدة من الجهات الدولية المعنية مثل الاتحاد الأوروبي وهيئة البيئة الأمريكية، مشيرا إلى أن الضوابط المتعلقة بالتسجيل تعتمد على حماية الزراعة المصرية والصحة العامة والبيئة.