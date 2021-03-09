بنجلاديش تسجل 845 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بنجلاديش 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 551 ألفًا و175 حالة.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8476 حالة.وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 504 آلاف و120 حالة بعد تسجيل 1117 حالة تعافٍ اليوم.يشار إلى أن بنجلاديش تلقت في شهر يناير الماضي مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد" مقدمة من الهند كمنحة مساعدة، حيث إن الهند هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في العالم.