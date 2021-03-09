لماذا تصدر الفنان هشام جمال «تريند» جوجل؟
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:06 ص
إيمان ماهرطباعة
تصدر الفنان هشام جمال، اليوم الثلاثاء، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بعد ظهوره أمس، ضيفا مع أبطال مسلسله الجديد "فى بيتنا روبوت" ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.
-أكد هشام جمال، أنه يعشق عائلة الفنان سمير غانم، لتفاؤله بها، مشيرا إلى أنه اختار دلال عبد العزيز للعمل معه "فى بيتنا روبوت".
- وأشار إلى أن دنيا سمير غانم كانت من داعميه، وقفت إلى جواره، وهنئته بنجاح «في بيتا روبوت».
-وأضاف: في أول تجاربى التمثيلية كنت مسنودا على شيماء سيف وعمرو وهبة، متابعا: فاكر كلمتك يا إسعاد من 10 سنين، لما كنت فى مكتبك قلتيلى مش بتمشى غير بالحب ".
-وقال: بعد التفاعل الكبير من الجمهور ونجاح المسلسل عاوزين جزء ثانى منه".
-أكد هشام جمال، أنه يعشق عائلة الفنان سمير غانم، لتفاؤله بها، مشيرا إلى أنه اختار دلال عبد العزيز للعمل معه "فى بيتنا روبوت".
- وأشار إلى أن دنيا سمير غانم كانت من داعميه، وقفت إلى جواره، وهنئته بنجاح «في بيتا روبوت».
-وأضاف: في أول تجاربى التمثيلية كنت مسنودا على شيماء سيف وعمرو وهبة، متابعا: فاكر كلمتك يا إسعاد من 10 سنين، لما كنت فى مكتبك قلتيلى مش بتمشى غير بالحب ".
-وقال: بعد التفاعل الكبير من الجمهور ونجاح المسلسل عاوزين جزء ثانى منه".