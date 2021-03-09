لماذا تصدر الفنان هشام جمال «تريند» جوجل؟

تصدر الفنان هشام جمال، اليوم الثلاثاء، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بعد ظهوره أمس، ضيفا مع أبطال مسلسله الجديد "فى بيتنا روبوت" ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.-أكد هشام جمال، أنه يعشق عائلة الفنان سمير غانم، لتفاؤله بها، مشيرا إلى أنه اختار دلال عبد العزيز للعمل معه "فى بيتنا روبوت".- وأشار إلى أن دنيا سمير غانم كانت من داعميه، وقفت إلى جواره، وهنئته بنجاح «في بيتا روبوت».-وأضاف: في أول تجاربى التمثيلية كنت مسنودا على شيماء سيف وعمرو وهبة، متابعا: فاكر كلمتك يا إسعاد من 10 سنين، لما كنت فى مكتبك قلتيلى مش بتمشى غير بالحب ".-وقال: بعد التفاعل الكبير من الجمهور ونجاح المسلسل عاوزين جزء ثانى منه".