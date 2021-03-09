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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5058 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:20 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت الأرجنتين 5 آلاف و58 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و154 ألفًا و694 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 241 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفًا و121 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن 343 ألفًا و204 أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين.

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