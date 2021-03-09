إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" بشأن إمكانية أن يتعامل الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات الواقية من جائحة فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" بدون أقنعة وجه تعد أول محاولة من جانب واشنطن لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها.وأوضحت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- أن التوصيات الجديدة من شأنها أن تخفف من أوامر الصحة العامة لأولئك الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد الفيروس، بحيث قد يتسنى لهم لقاء بعضهم البعض في الداخل دون تباعد اجتماعي أو أقنعة وجه.وأضافت الصحيفة: "رغم أن هذه التوصيات لا تتمتع بأي سلطة قانونية، إلا أنها تعد أول محاولة كبيرة من قبل السلطات الصحية الأمريكية لتوضيح كيف يمكن أن تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها".وأشارت إلى أن التوصيات السابقة لـCDC لم تكن تميز في السابق بين أولئك الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وظلت توصي بعدم الاختلاط الاجتماعي والسفر والتجمعات الكبيرة للجميع غير أن التوصيات الجديدة التي صدرت يوم أمس الإثنين تمثل خروجًا عن هذا الموقف.وبموجب الإرشادات، يمكن لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل زيارة منازل الآخرين الذين تلقوا التطعيمات؛ حيث لا يوجد أي شخص معرض لخطر الإصابة بالمرض.وقالت روشيل والينسكي مديرة المركز: "نعتقد أن هذه التوصيات الجديدة هي خطوة أولى مهمة في جهودنا لاستئناف الأنشطة اليومية في مجتمعنا إذا تم تطعيم الأجداد، فيمكنهم زيارة أبنائهم وعائلتهم- حتى لو لم يتم تطعيمهم- طالما أن الأبناء وعائلتهم غير معرضين لخطر الإصابة بمرض خطير".وواصلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقديم المشورة ضد السفر غير الضروري أو التجمعات متوسطة أو كبيرة الحجم لأي شخص، سواء تم تطعيمهم أم لا.ومن جانبه، قال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا: "لقد بدأنا للتو في وصف شكل العالم الذي نتجاوز فيه كوفيد-19. وأعتقد أنه من المهم ملاحظة أنه مع تلقي المزيد والمزيد من الناس للتلقيح، ستستمر قائمة الأنشطة هذه في النمو".وأضاف سلافيت أن الولايات المتحدة لقحت رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليون شخص يوم السبت الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى أكثر من 30 مليون شخص، وهو ما يمثل 9 في المائة من السكان.ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، فقد استمر عدد الإصابات الجديدة والوفيات في الانخفاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من أن والينسكي حذر من أنه كان هناك تراجع في الانخفاض في الأيام القليلة الماضية.