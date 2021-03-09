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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لإنشاء 14 محطة لنقل 6 ملايين متر مياه لأراضي الحمام والعلمين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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عقد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مندوبى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشارى المشروع، بحضور قيادات المصلحة، لاستعراض ومناقشة المواصفات الفنية المطلوبة لإنشاء 14 محطة جديدة لنقل 6 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه لاستصلاح وإضافة أراضى جديدة بالحمام والعلمين.

كما تم استعراض موقع محطة القصاصين لمتابعة منع التعديات والمحافظة على أملاك المصلحة، ومحطات الصالحية والشباب للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات، والموقف التنفيذي للأعمال المدنية والكهروميكانيكية الجارية، وموقف تنفيذ الأسوار لحماية ممتلكات المصلحة وتأمين المحطات ومدى جاهزيتها لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات.

وقال المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء: إنه يتم متابعة جميع المحطات ومنها محطة بلبيس قبلي لمتابعة الحالة الفنية والأمنية وحسن سير العمل وانتظام الورادى وأعمال الصيانة الدورية والتشغيل لوحدات الطوارئ المركبة أمام المحطة  وجاهزية الوحدات لسحب أي زيادة في المنسوب والمحافظة على منسوب آمن أمام المحطة.

وأشار إلى متابعة محطة الزنائير لمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة وجاهزية وحداتها للإيفاء بساعات التشغيل لري الزمامات للأراضى، ومتابعة محطة أبو المنجا والاطمئنان على الحالة الأمنية والفنية والمناسيب، وجاهزية جميع الوحدات لمواجهة الطوارئ والتغيرات المناخية، ومتابعة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.

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