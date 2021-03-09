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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق مركبة سبيس إكس لمحطة الفضاء الدولية إلى 22 أبريل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:03 ص
مركبة سبيس
مركبة سبيس
وكالات
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قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الموعد التالي لانطلاق طاقم رواد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس تأجل يومين آخرين على الأقل، ولن يكون قبل 22 أبريل.

كانت شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ والتي يملكها الملياردير إيلون ماسك تعتزم من قبل حمل فريقها "العملي" الثاني إلى المدار في أواخر مارس، لكن وكالة ناسا أعلنت في يناير أن الموعد المستهدف بات 20 أبريل.

وقال دان هوت المتحدث باسم ناسا أمس الاثنين إنه تقرر تعديل الموعد مرة أخرى على أساس الفترات المتاحة للوصول إلى محطة الفضاء، والتي تحكمها الميكانيكا المدارية، والتي تحافظ على الحد الأدنى من حاجة الرواد إلى تناوب فترات النوم.

وستكون هذه مهمة التناوب الثانية التي تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء خاصة.

وتضم المهمة رائدين من ناسا هما قائد المهمة شين كيمبرو والرائدة ميجان مكارثر إضافة إلى الرائد الياباني أكيهيكو هوشيدي وأخصائي المهام توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية.

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