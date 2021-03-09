166 ألف ماليزي حصلوا على تطعيم كورونا

أعلن المدیر العام للصحة الماليزية الدكتور نور ھشام عبدالله، أن 166ألفا و363 شخصا حصلوا على جرعة تطعیم اللقاح المضاد لفیروس كورونا حتى أمس الاثنین.وقال الدكتور نور ھشام ــ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" ــ إن ولاية ساراواك سجلت أعلى رقم لعدد الذین تلقوا جرعة اللقاح، بنحو 25 ألفا و271 شخصا، تلتھا ولایة "باھانج" بنحو 15 ألفا و521 شخصا، فيما تلقى نحو 13 ألفا و681 شخصا التطعيم في كوالالمبور.