جامعة الملك عبد العزيز السعودية تنظم ندوة للتحذير من خطر الإخوان

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "زووم" ندوة علمية افتراضية تحت عنوان "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، برعاية الدكتور عبدالرحمن اليوبي رئيس الجامعة، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة.ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية سوف تستعرض الندوة، بيان هيئة كبار العلماء، ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات، ومن ضمنها "الإخوان" في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل.ويشارك في الندوة الدكتور محمد العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور عبدالعزيز الهليل الباحث في القضايا والأمن الفكري، والدكتور عمر العمر، مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية.