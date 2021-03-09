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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور أمريكي: سياسة بايدن شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:01 ص
بايدن
بايدن
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انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتن، اليوم الثلاثاء، سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران والحوثيين، قائلا إنها "شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية".

وقال السيناتور الأمريكي -في تغريدة على حسابه على موقع " تويتر" أوردتها قناة "العربية" الإخبارية- إن صواريخ إيران تنهمر على السعودية بسبب سياسة الرئيس بايدن برفع وكيلها في اليمن من تصنيف الإرهاب وخفض مبيعات الأسلحة للسعوديين".

وتابع: "كما تقوم الإدارة بالتغطية على دور إيران في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق بدلا من ربط الهجمات الأخيرة على مصدرها وهو النظام الإيراني.. وختم قائلا "تعمل إدارة الرئيس بايدن على تشجيع الميليشيات المدعومة من إيران".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أنه سيدعم "السعودية في الدفاع عن أراضيها، وإن هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر".

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