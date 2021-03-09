الصين تصدر شهادات تطعيم ضد كورونا للراغبين في السفر

أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.ومع بدء طرح اللقاحات على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضعة دول، منها البحرين، شهادات تعريف بمن تلقوا اللقاح.ووافق الاتحاد الأوروبي على طرح جوازات سفر لمن تلقوا التطعيم تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة.