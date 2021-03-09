سماع مرافعة دفاع 13 متهمًا في «أحداث مسجد الفتح»

تستمع الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لدفاع 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح».تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وجاءت أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالآتي: عبدالتواب محمد علي وعلي طلعت السيد عبدالستار وحسن فتحي خيرالدين ومحمد مصطفى عبدالعال وصلاح محمود محمد مصطفى وخالد سعيد صالح محمد وبدر محمد عبدالله أحمد وصلاح محمد فواز إبراهيم وعلي محمد عبدالجليل عبدالعزيز وعبدالمجيد عبدالحليم ومحمد سليم بكري علي وهشام سمير حامد عبدالعال وشرف سعيد الشكلي.وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.