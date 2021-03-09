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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان: نشارك جامعات مصرية وأوروبية لإعداد دبلومة المناعة (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:56 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تشارك اليوم وعلى مدار يومين عبر الإنترنت بفريق مشروع المناعة "إعداد خريجى كليات الطب والطب البيطرى والتمريض وطب الأسنان والزراعة والعلوم للحصول على دبلومة المناعة".

وأضاف أنه ستكون دبلومة المناعة متاحة من خلال التعليم الهجين Blended Learning، وذلك بمشاركة فريق عمل جامعة أسوان الذي يضم كلًا من: الدكتور نادى كمال عزيز، والدكتور أحمد محمد العطيفي، والدكتور شاذلى بغدادي منسق المشروع، والدكتور عادل عبدالفهيم، والدكتورة نورا شرقاوي والدكتورة ياسمين مهران مع مجموعة من الجامعات المصرية وهى جامعة الأزهر الشريف (حيث أن جامعة الأزهر هي المنسق العام للمشروع) وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة دمنهور.

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن المشروع يضم جامعات من الاتحاد الأوروبى من فرنسا وألمانيا واليونان، ومن نتائج ذلك المشروع أولا إعداد مقررات لتلك الدبلومة بالتعاون مع الجامعات المشاركة لمنح الخريجين شهادة دبلومة المناعة وثانيا تجهيز معمل متميز للبحوث والدراسات الخاصة فى مجال المناعة وثالثا التواصل مع الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية والاوربية المشاركة فى المشروع وغيرها.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز أنه تأتى أهمية هذا المشروع  وخاصة الان فى ظل مواجهة تحديات جائحة كورونا بمصر وعالميا في إطار التعلم عن بعد.

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