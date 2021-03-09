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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اجتماع مجلس الدولة حول إدارة «الفيديو كونفرانس» اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:54 ص
المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام الدين
عماد سليمان
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يعقد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدائرة المستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم، في إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوربية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا.

يأتي ذلك على غرار الاجتماع الذي عقده المجلس سابقَا، يوم الخميس الموافق 11 فبراير، وافتتح الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعددا من القضاة والخبراء الدوليين فضلًا عن عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة المصري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت إليه التجارب الدولية المقارنة في تطوير القضاء.

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