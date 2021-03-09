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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: صرف 245 مليون جنيه من مستحقات البقالين ومنافذ «جمعيتي»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:30 ص
جمعيتي
جمعيتي
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام هيئة السلع التموينية التابعة لها بصرف 245 مليون جنيه لبدالي التموين وأصحاب منافذ "جمعيتي" عن قيمة ما تم صرفه من فارق نقاط الخبز.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف المستحقات لمنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين قبل الموعد المحدد بـ10 أيام، مشيرة إلى استمرار صرف جميع المستحقات الخاصة لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 40 ألف منفذ، وانتظام صرف مستحقات أصحاب المخابز.

وأضافت أن الدولة تدعم السلع التموينية بما يقدر بـ36 مليار جنيه سنويًا بمتوسط شهري يصل إلى 3 مليارات جنيه، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة أو السلع الحرة التي تتوافر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو ما يقوم صاحب المنفذ بشرائه طبقًا لاحتياجات المواطن في المنطقة التي يعيش فيها.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت رئيسي شركتي "العامة لتجارة الجملة" و"المصرية لتجارةالجملة" بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبجودة عالية.

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