رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على أمين خزينة شركة اختلس مليون جنيه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:08 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون وعشرة آلاف من جهة عمله.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "طارق. م"، بصفته موظفًا بإحدى الشركات المساهمة، أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيهًا بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محمد جمعة، محامي بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، وشهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشركة باختلاس مبلغ وقدرة مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيهًا حيث إنه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته "خزينة الشركة" فتبين عجز المبلغ.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حمدي زكريا، مدير حسابات بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات شهد أنه ترأس اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتهم بموجب القرار الإداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم حين توقفه عن العمل، وقد تبين اختلاس المبلغ مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرين جنيهًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

الكمامات والقفازات تسبب مشكلات لقطاع إدارة النفايات في ألمانيا

البرازيل تبدأ إنتاج لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة

عرض فيلم «Psycho» بنادى الحرية السينمائى.. الليلة