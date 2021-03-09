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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة بسبب «رامز تحت الصفر»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:57 ص
رامز جلال
رامز جلال
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر القضية المتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي"، وليد الإبراهيم، بسبب الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج «رامز تحت الأرض».

وقام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وفي أوراق القضية، جاء أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر"، وهي بذلك شريك فى تأليف المصنف السمعى البصرى، وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة، وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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