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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اتحاد العمال» يطرح رؤيته بملف العمالة غير المنتظم غدا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:44 ص
اتحاد العمال
اتحاد العمال
دعاء جابر
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، اجتماعًا غدًا الأربعاء بمقر الاتحاد العام، لبحث مجموعة من الملفات التي تخص قطاع العمل والعمال.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جدول أعمال الاجتماع الذي يشارك فيه قيادات الاتحاد من أعضاء مجلس إدارة ورؤساء نقابات عامة، يناقش خارطة طريق للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، وذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، دون تغول طرف على الأخر.

وأضاف وهب الله، أن جدول الأعمال يتضمن أيضا مناقشة بعض التشريعات العمالية منها قوانين، العمل والتأمينات وقطاع الأعمال العام وتأثيرها على العمال والإنتاج، وكذلك مناقشة آخر التطورات بخصوص الجامعة العمالية، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة إلى الملفات العمالية العربية والدولية ودور إتحاد عمال مصر فيها.

وأشار وهب الله، إلى أن المجلس سيطرح رؤيته أيضا في ملف العمالة غير المنتظمة ودور الدولة المصرية بكامل مؤسساتها المعنية في التعامل معه خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وكذلك إصدار بيان بشأن موقف عمال مصر من دعم الدولة المصرية في مواجهة أزمة سد النهضة والتعنت الأثيوبي وما له من أثار سلبية أيضا على عمال القارة السمراء.

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