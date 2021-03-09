الإمارات وإسرائيل تنظمان احتفالية مشتركة باليوم العالمي للمرأة في الصين

عقدت سفارتا الإمارات وإسرائيل في العاصمة الصينية بكين جلسة مشتركة عبر الإنترنت حول دور المرأة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، مع بعض رائدات الأعمال احتفاء باليوم العالمي للمرأة.ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، قدَم علي عبيد علي الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين وإيريت بن آبا، سفيرة إسرائيل، تحياتهما الحارة وتمنياتهما الطيبة للمرأة في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة.وأعرب الظاهري عن سعادته بالعمل على تنظيم الاحتفال المشترك بهذه المناسبة مع السفارة الإسرائيلية تحت عنوان "المرأة في مجال الابتكار والاحتفال باليوم العالمي للمرأة"، واستعرض في هذا الشأن جهود الإمارات لتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.