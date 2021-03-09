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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2995 إصابة جديدة و150 وفاة بكورونا في بلغاريا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:01 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قفزة هائلة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 2995 خلال الـ24 ساعة الماضية في حصيلة قياسية منذ بداية العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 263 ألفًا و303 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 150 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و764 وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 38 ألفًا و424 شخصًا من بينهم 5 آلاف و903 مرضى بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من ضمنهم 503 في وحدات العناية المركزة.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المتعافين بواقع 1228 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 214 ألفًا و115 شخصًا منذ بدء الجائحة.

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