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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: مستعدون لكل سيناريوهات المل الأحادي لسد النهضة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:42 ص
سد النهضة
سد النهضة
أمينة ذكى
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قال وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية "ضو البيت عبدالرحمن"، إن مهندسي الوزارة بإدارتي الخزانات ومياه النيل، يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة "السوداني" المحلية.

وطبقًا لتعميم صحفي صادر عن الوزارة، أوضح "ضو البيت" أن طبيعة العمل الجاري تشمل تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء.

ونبه التعميم الصادر عن الوزارة جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021

وقالت الوزارة، إن النيل الرئيسي من الخرطوم إلى عطبرة سيتعرض للتأثير وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي، أما النيل الأزرق من الدمازين الى الخرطوم فمن المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة منه خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه في هذا القطاع، كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

وتابعت: "أما النيل الأبيض، فإنه من الجبلين إلى جبل أولياء سيتأثر أيضا بملْء سد النهضة نسبة لتعديل نظم تشغيل خزان جبل أولياء، وسيؤدي ذلك لتقليص مساحات الجروف والمراعي نسبة لعدم التفريغ الكامل للبحيرة".

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