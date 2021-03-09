في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات نسرين أمين
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:41 ص
هويدا سعيدطباعة
تحتفل اليوم 9 مارس الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها، فهى واحدة من أبرز فنانات جيلها، وتعتبر من ايقونات الموضه علي الساحة الفنية الأن.
اطلالاتها:
تسعي نسرين أمين للظهور بشكل عصري، دائما ما تحرص في اختيارتها للألوان، بشرتها البورنزية تجعلها تختار الوان مبهجة.
تسريحات شعرها:
تفضل نسرين أمين تسريحات الشعر البسيطة، تبتعد عن التكلف، تحب الشعر الأسود الطويل الانسيابي، تعتمد علي مكياج بسيط يبرز ملامحها المصرية.
ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات نسرين أمين.
اطلالاتها:
تسعي نسرين أمين للظهور بشكل عصري، دائما ما تحرص في اختيارتها للألوان، بشرتها البورنزية تجعلها تختار الوان مبهجة.
تسريحات شعرها:
تفضل نسرين أمين تسريحات الشعر البسيطة، تبتعد عن التكلف، تحب الشعر الأسود الطويل الانسيابي، تعتمد علي مكياج بسيط يبرز ملامحها المصرية.
ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات نسرين أمين.