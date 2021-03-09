في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات نسرين أمين

تحتفل اليوم 9 مارس الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها، فهى واحدة من أبرز فنانات جيلها، وتعتبر من ايقونات الموضه علي الساحة الفنية الأن.اطلالاتها:تسعي نسرين أمين للظهور بشكل عصري، دائما ما تحرص في اختيارتها للألوان، بشرتها البورنزية تجعلها تختار الوان مبهجة.تسريحات شعرها:تفضل نسرين أمين تسريحات الشعر البسيطة، تبتعد عن التكلف، تحب الشعر الأسود الطويل الانسيابي، تعتمد علي مكياج بسيط يبرز ملامحها المصرية.ونصحبكم مع مجموعة من ابرز اطلالات نسرين أمين.