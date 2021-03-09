السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيحضر صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة.وتقام الندوة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة".