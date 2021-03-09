إيقاف 14 مشتبها بانتمائهم لـ«داعش» في تركيا

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الثلاثاء، 14 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" في مدينة اسطنبول، وفقا لما أعنلته وسائل إعلام تركية.وداهمت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن عمليات مداهمة متزامنة على 18 عنوانا لمشتبهين، وشملت العملية 13 قضاء بمدينة إسطنبول، تم خلالها توقيف 14 مشتبها، وتعلن السلطات التركية بصورة متكررة توقيف أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".