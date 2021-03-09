العراق: طيران التحالف الدولي يستهدف وكرا لداعش بالموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بأن طيران التحالف الدولي، نفذ ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت وكرا لتنظيم داعش الارهابي في قرية الجرن جنوبي الموصل.ونقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله إن العملية تمت وفق معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية حيث أدت الضربة الى مقتل عنصرين وتدمير الوكر في حصيلة أولية.وأشار المصدر إلى أن القوات العسكرية توجهت إلى موقع القصف لتفقده وملاحقة عناصر تنظيم داعش.