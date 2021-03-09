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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تدعم شراء لقاح كورونا لدول أسيوية بـ41 مليون دولار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:33 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن اليابان ستقدم 4.5 مليار ين (41 مليون دولار) كمساعدة من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى 25 دولة في آسيا ومنطقة جزر المحيط الهادئ لمساعدتها في بناء شبكة توزيع سلسلة التبريد للقاحات كورونا (كوفيد-19)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن هذه المنحة ستستخدم في تأمين مرافق التخزين البارد وعربات النقل وغيرها من المعدات اللازمة للتوصيل اللقاحات في تلك البلدان على نحو مستقر، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وتايلاند.

وأوضحت الوزارة أن اليابان تهدف إلى المساعدة في ضمان توصيل اللقاحات لكل شخص في جميع أنحاء البلدان النامية أملا في احتواء جائحة الفيروس في أسرع وقت ممكن، وأن البلدان المستفيدة الأخرى من هذه المنحة هي بوتان وبروناي وكمبوديا وجزر كوك وتيمور الشرقية وفيجي ولاوس وماليزيا وجزر المالديف ومايكرونيزيا وميانمار ونيبال ونيوي وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وساموا وسريلانكا وجزر سليمان وتونجا وتوفالو وفانواتو وفيتنام.

كما تعهدت اليابان بتقديم 200 مليون دولار لمرفق كوفاكس وهو عبارة عن منصة دولية لتوزيع اللقاحات تم إنشاؤها لضمان الوصول العادل إلى الجرعات في البلدان النامية.

وتهدف مبادرة "كوفاكس" إلى تقديم ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021.

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