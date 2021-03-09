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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: إعطاء 7.65 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:32 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 7.65 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ235 ألف و927 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.4عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 10 أسابيع.

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