مقتل قائد شرطة أفغاني في انفجار لغم بإقليم غازني

أفادت مصادر محلية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل القائم بأعمال قائد شرطة منطقة "ديه ياك" في إقليم "غازني"، عبد الرحمن فاتح، جراء انفجار لغم كان مزروعا على جانب طريق وقت مرور سيارته.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه لم يصب أي شخص آخر جراء هذا الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عنه حتى الآن.