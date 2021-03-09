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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني عراقي: البابا وجه إنذارات مبكرة لطبقة السياسية في العراق

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:31 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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قال رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي الدكتور يوسف محمد، إن خطابات البابا فرنسيس التي ألقاها خلال زيارته الى العراق کانت امتداد لـ"انذارات مبكرة" لخطوات قد تتخذ لاحقًا تجاه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

وأضاف محمد في تصريحات له أذاعتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، أن زيارة البابا فرنسيس الى العراق كانت ناجحة على جميع المستويات الدينية والرسمية والاعلامية والشعبية.. مشيرًا إلى أنه من الضروري ان يكون هنالك تعاون دولي بعد تلك الزيارة في الكثير من الامور التي تخص البلد.

وأوضح أن أولى خطوات التعاون تتمثل في تجفيف مصادر الإرهاب وإضعاف الفكر المتطرف والعنف الذي يظهر في العراق بين الحين والآخر، بعد أن ثبت أن الأزمات التي تحصل فيه تؤثر على الأمن والسلم الدولي قبل الاقليمي، وأولی الأولويات في هذا المجال هو محاربة الفساد وإرجاع العدالة الاجتماعیة حيث أشار لمحاربة هذه الظاهرة لدى السياسيين العراقيين، واعادة الاموال المهربة والمنهوبة لاستخدامها في النهوض بالبنية التحتية للبلد ورفد الاقتصاد الذي تدهور خلال السنوات الأخيرة بموارد غير نفطية عن طريق الاستخدام الأمثل لهذه الاموال.

واكد ان زيارة شخصية تمثل القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم مثل قداسة البابا فرنسيس هي مهمة جدا وتاريخية للعراق، وجذبت أنظار العالم نحوه من جديد، إضافة إلى الفعاليات التي رافقت الزيارة كلقائه بالمرجع الاعلى في النجف السيد علي السيستاني وترأسه لحوار الأديان الذي جرى في مدينة أور الأثرية وإقامة القداس في عدد من الكنائس في بغداد ونينوى وأربيل، منبهًا الى ان: تسليط الضوء بهذه الصورة على الزيارة يجب ان يستثمره العراق بخطوات تساعد على النهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والأمني.

وحذر من توجيه إنذارات شعبية ورسمية ودولية للطبقة السياسية في البلد من خلال التظاهرات التي خرجت والتي نددت بالسياسات السلطویة الفئوية الضيقة تلتها الاعتصامات، أو البيانات التي صدرت من الدول الصديقة والمنظمات الدولية التي تتعلق بعمليات الفساد وقمع الحريات داخل البلد، عادًا الخطابات التي القاها بابا الفاتيكان في العراق امتدادا لـ"انذارات دولیة مبكرة" للطبقة الحاكمة في العراق، بوجود خطوات لاحقة قد تفاجئ البعض، وتجعل الخطاب الدولي الموجه للساسة أكثر قوة وتركيزا تجاه تلك القضايا.

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