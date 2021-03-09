تايلاند: لا نعارض استيراد الشركات الخاصة للقاحات كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التايلاندية لا تعارض استيراد الشركات الخاصة للقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه فيروس كورونا، بحسب ما أكده رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن برايوت قوله للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في بانكوك اليوم الثلاثاء، إنه "من الجيد أن يكون هناك المزيد من مصادر اللقاحات".وأضاف رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يحصل على لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة المقبل، أنه يجب على بلاده أن تنتظر حتى يتم تحديد معيار عالمي بشأن توفير جواز سفر للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل أن يتم إعادة الفتح بالكامل.