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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصدر: انتهاء الدراسة التمويلية لتطوير مصنع مصر للألومنيوم في مايو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:49 ص
مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مسئول في شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن توقيت الانتهاء من دراسة تمويل مشروع خط الإنتاج السابع بالشركة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للدستور أن شركة باكتل الأمريكية استشاري مناقصة دراسة الجدوى التمويلية، ستنتهي من الدراسة بعد شهرين أي خلال شهر مايو القادم.

وأكد أن الدراسة سيتم تقديمها من خلال وزارة قطاع الأعمال العام والوزارات المشتركة في الملف لمؤسسات التمويل الدولية من أجل تمويل مشروع تطوير مصر للألومنيوم.

وأوضح أن مرحلة انتهاء الدراسة الخاصة بالتمويل تعد المرحلة الأولي للمشروع الخاص بالتطوير وهي مرحلة مهمة للغاية.

وأشار إلى أن أن التكلفة التمويلية المقرر في حدود ١٣ مليار جنيه.

وأكد المصدر أنه سيتم أيضًا إنشاء مصنع لإطارات الجنوط، حيث ستتم الاستعانة منه في صناعة السيارة الكهربائية التي ستصنعها مصر من خلال شركة النصر للسيارات وهو مشروع قومي هام.

وأكد أن تطوير مصر للألومنيوم سيسهم في استكمال خطة التنمية في الصعيد.

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