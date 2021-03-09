إيطاليا: إعطاء 5.55 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه جرى إعطاء 5.55 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن معدل التطعيم في إيطاليا 170 ألفا و871 جرعة لكل يوم.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.4 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا التطعيم ضد فيروس كورونا منذ نحو 10 أسابيع.