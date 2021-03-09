فرنسا: إعطاء 5.81 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 5.81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 178 ألفًا و131 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عامًا ونصف لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.