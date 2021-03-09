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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بحرينية: الزيارات بين قيادتي السعودية والبحرين مؤشر حقيقي للشراكة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:21 ص
بن حمد آل خليفة
بن حمد آل خليفة
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أكدت صحيفة "الوطن" البحرينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة العربية السعودية، إضافة حقيقية إلى ما تتمتع به العلاقات الطيبة والتاريخية بين المملكتين، لتسمو أكثر وأكثر، نحو بُعد استراتيجي أسمى وأكبر، وآفاق أرحب وأوسع، تعزز التنسيق والتشاور، من أجل تحقيق الغايات المنشودة للشعبين الشقيقين.

وتحت عنوان "المنامة هي الرياض.. والرياض هي المنامة"، أكدت الصحيفة في افتتاحيتها، أن تلك الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين، تعتبر مؤشرا حقيقيا للتنسيق والشراكة المتميزة، التي تخلق المزيد من الفرص، لصالح نماء وإزدهار المملكتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت لترسخ من جديد، مبادئ سامية، ولتكون لبنة من لبنات النماء والتنمية، المرتكزة على وحدة الدم والمصير، وفي ذات الوقت، مواصلة البناء على ما سبق من إرث تاريخي ممتد عبر أكثر من قرنين من الزمان.

وأشارت الى أن مجلس التنسيق السعودي البحريني ساهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين نحو التقدم والإزدهار والنماء، بل ويواصل دوره المنشود بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ودائمًا ما تحرص مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا على التأكيد على الموقف الثابت والراسخ مع الشقيقة الكبرى في حفظ أمنها واستقرارها.

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