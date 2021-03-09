«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

قال محمد سعيد، مدير معهد راية للإدارة والتجارة الخارجية بمدينة دمياط الجديدة، إنه لا صحة لما يتردد حول إصابة طالب بفيروس كورونا المستجد أثناء الامتحانات بالمعهد، مؤكدا أن الشائعة أثيرت بعد إصابة طالب بهبوط ونقله للمستشفى عبر سيارات الإسعاف لعمل التحاليل الطبية اللازمة.وتابع سعيد، أنه صدر التقرير الطبي للطالب من مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، والذي أكد سلبية إصابته بفيروس كورونا.