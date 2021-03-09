رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

12 % تراجعا في الإنفاق على تعليم الأطفال بكوريا الجنوبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:44 ص
تعليم
تعليم
أ ش أ
طباعة
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وكالة كوريا الجنوبية للإحصاء تراجع نسبة الإنفاق على تعليم الأطفال الخاص بنحو 12% العام الماضي، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت البيانات إلى أن مجمل الإنفاق على التعليم الخاص لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بلغ 9.3 تريليونات وون (8.1 مليارات دولار) العام الماضي، تراجعا بنسبة 11.8% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم "الثلاثاء" فإن متوسط الإنفاق الشهري على التعليم الخاص للتلميذ الواحد بلغ 289,000 وون العام الماضي، تراجعا بنسبة 10.1% عن العام الذي سبقه، ما يمثل التراجع الأول من نوعه على الإطلاق، وتلقى 67% من التلاميذ تعليمًا خاصًا العام الماضي، ليتراجع بنسبة 7.9 نقط مئوية مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويعرف على المستوى العالمي أن حماس أولياء الأمور التعليمي تجاه أطفالهم في كوريا الجنوبية مرتفع للغاية، حيث ينظر إلى التعليم باعتباره مفتاح النجاح في المجتمع الكوري، إلا أن جائحة كورونا شكلت ضغطًا على دخل بعض الأسر الكورية وأجلت فتح بعض المدارس الجديدة العام الماضي، ما قلل الإنفاق على التعليم الخاص.

وأنفقت الأسر الكورية التي يتخطى متوسط دخلها الشهري 8 ملايين وون 504,000 وون على التعليم الخاص العام الماضي، في حين أنفقت الأسر التي يقل دخلها عن مليوني وون شهريًا 99,000 وون، وأنفقت الأسر ثنائية الدخل متوسط 314,000 وون شهريًا على التعليم الخاص العام الماضي، أي أكثر من 279,000 وون للأسر التي يعمل فيها الأب وحده.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

الكمامات والقفازات تسبب مشكلات لقطاع إدارة النفايات في ألمانيا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة