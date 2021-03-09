290 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أكدت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة إلى 113 ألفًا و861 حالة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد المرضى المصابين بالفيروس ويرقدون في حالات حرجة بلغ 39 شخصًا.