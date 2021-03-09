جهود لكشف ملابسات وفاة 3 طلاب في حادث بالغربية

تكثف مباحث مركز طنطا جهودها لكشف أسباب انقلاب سيارة بها طلاب على الطريق الزراعي بالقرب من إحدى القاعات الشهيرة.وكشفت تحريات مديرية أمن الغربية، أن ضحايا حادث الطريق الزراعي بمنطقة "الخيال" بدائرة مركز طنطا 5 طلاب توفي منهم 3 وأصيب اثنين أخرين، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.وأضافت التحريات أنهم كانوا في فرح أحد زملائهم بالكلية، وأحدهم من القاهرة والثاني من قرية "أبيار" دائرة مركز كفر الزيات والثالث بمنطقة سوق الجملة بدائرة أول طنطا.وشهد الطريق الزراعي بمنطقة "الخيال" حادثا مأسويا بوفاة 3 طلاب وإصابة 2 أخرين.على الفور انتقلت المباحث الجنائية وضباط مرور الغربية في نطاق الحادث للمعاينة الأولية للحادث.